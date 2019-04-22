Выборы президента: мировые лидеры поздравили Зелинского с победой [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Согласно данным экзит-поллов, кандидат в президенты Владимир Зеленский во втором туре выборов набрал больше голосов, чем действующий президент Петр Порошенко. В связи с этим мировые лидеры принялись поздравлять Зеленского с победой.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter написал, что Украина является ценным партнером Североатлантического альянса.
"Поздравляем Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - написал он.
Также к поздравлениям присоединился президент Польши Анджей Дуда, который лично поговорил с Зеленским по телефону и пригласил его в Польшу.
"Прошу принять мои сердечные поздравления по случаю вверения вам украинским народом должности президента Украины... Польша готова к дальнейшей всесторонней помощи Украине", - заявил он.
Туск заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Евросоюза
Ко всему, и председатель Европейского парламента Дональд Туск поздравил с победой Владимира Зеленского. Он также заверил, что Европейский союз и в дальнейшем будет оказывать поддержку Украине.
"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - написал Туск в Twitter.
Смотрите, как отреагировал на эти результаты Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов.
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