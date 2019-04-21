Маємо остаточний результат національного екзит-полу на виборах 2019. Отже, незмінний лідер - Володимир Зеленський з результатом 73%, Петро Порошенко має результат у 25,5%. Фактично, результат не змінився станом на 20:00, порівняно зі станом, який оприлюднювали о 18:00. Розрив надзвичайно великий, він становить майже 50%.

Також можна сказати щодо підтримки Володимира Зеленського по регіонах. Найбільше за нього проголосували на сході та на півдні, 87% та 85% всіх голосів він там набрав. 70% - у центрі Україні. А от на західній Україні, де традиційно підтримували більше діючого президента, за Зеленського проголосували 60% українців, і, власне, за Петра Порошенко - 40%.

Це поки неофіційні результати, це дані екзит-полу, але це найбільший і найбільш вшанований екзит-пол в Україні, його проводять вже 16 раз поспіль. Соціологи повідомляють, що похибка становить не більше 1,5%. А це означає, що дані які має оприлюднити Центральна виборча комісія, офіційні дані, майже не будуть відрізнятися від цих цифр. Отже можна сказати, що Україна обрала нового президента.

Дивіться, якими були результати екзит-полів станом на 18:00.