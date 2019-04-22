Теракт на Шрі-Ланці: кількість жертв стрімко зростає [ Редактировать ]
Жертв терактів на Шрі-Ланці вже 290 осіб. Нагадаю, в день католицького Великодня на острові прогриміли вісім вибухів.
Об'єктами атаки стали церкви, а також п'ятизіркові столичні готелі. У влаштуванні теракту підозрюють терористів-смертників із радикального мусульманського об'єднання. Наразі поліція опитує вісьмох затриманих.
Шрі-Ланці висловлюють спічуття з усього світу. На знак жалоби за загиблими на Ейфелевій вежі вимкнули вогні.
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