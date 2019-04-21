В воскресенье, 21 апреля, в 13:20 в полицию поступило сообщение о том, что заминировали международный аэропорт "Львов", передает "УНН".

Правоохранители обследовали аэропорт "Львов" - взрывоопасных предметов не обнаружено.

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На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и работники других служб. Были эвакуированы около 700 пассажиров и работников аэропорта.

Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее мы сообщали, что в Киеве заминировали отель "Днепр", а также в Полтаве эвакуировали десятки человек.