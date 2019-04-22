Гибискус помогает справляться с самыми разными расстройствами и инфекциями. Ученые назвали главные преимущества чая с гибискусом, передает ladyhealth.com.u.

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Регулирует артериальное давление

Употребление чая с гибискусом помогает снижать систолическое и диастолическое артериальное давление. Недавно опубликованное исследование показало, что данный напиток снижает систолическое артериальное давление, в среднем, на 7, 58 мм ртутного столба, а диастолическое - на 3,53.

Защищает от бактериальных инфекций

Бактерии - это микроорганизмы, способные вызвать целый ряд инфекций вроде пневмония или бронхита. В чае с гибискусом присутствуют антиоксиданты, которые держат бактерии на расстоянии.

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Помогает худеть

Мы также можем избавиться от дополнительных объемов веса за счёт регулярного употребления чая с гибискусом. Несколько исследований предположили, что имеющие лишний вес люди наблюдают за исчезновением некоторого количества килограмм подкожного жира всего после 12 недель регулярного употребления этого чая.

Защищает от рака

Чай с гибискусом имеет полифенолы - компоненты, которые обладают мощным противораковым воздействием. Различные исследования показали, что экстракт гибискуса может быть использован для нарушения роста злокачественных клеток.

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