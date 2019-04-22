У Миколаєві біля дільниці затримали озброєних чоловіків [ Редактировать ]
У цілому день виборів минув спокійно. Утім, все ж таки не без пригод. На одній з дільниць навіть спіймали громадянку, яка намагалася з'їсти бюлетень. Усе найцікавіше зібрав Руслан Смещук.
На більшості дільниць тиша та спокій. Жодних черг і ексцесів.
"Порівняно з першим туром меньша явка, набагато меньша. По віковій категорії зараз більше переважає людей похилого віку, пенсійний вік. Порівняно з першим туром, молоді багато меньше", - говорить Олександра Гуй, член виборчої комісії.
Серйозних порушень у столиці не зафіксували. А от на Київщині чоловік схопив бюлетень та втік із дільниці на велосипеді. Втім, його швидко спіймали. Декого з виборців заскочили на гарячому під час зйомки в кабінках.
"Была долго в кабинке и по движениям рук было видно что она не пишет, а что-то другое делает. И попросили показать - открыла телефон и там была видеосьемка бюллетеня. Ее удалил без проблем", - розповідає Марія Кобилянська, спостерігач.
А під Києвом, у містечку Гостомель, на дільниці наймолодшим виборцям дарували квіти. Квіти за те, що людина впереше прийшла голосувати і хоче зробити вибір для країни.
Веселіше було у Дніпропетровській області. Там вибори були "під градусом". Спочатку в Нікополі п'яний виборець "замінував" дільницю.
А у Кривому Розі нетвереза пані, так би мовити, закусила бюлетенем.
"Жінка була в стані алкогольного сп'яніння, вона його зіпсувала. Написала на ньому свої думки і намагалася з'їсти", - говорить Артем Шевченко, речник МВС.
А з іншої дільниці забрали члена комісії із майже смертельною дозою алкоголю в крові.
"На нього також складено протокол. При чому там 2.8 проміле - це стан такий", - говорить Артем Шевченко, речник МВС
У тому ж Кривому Розі із запрошенням та свідоцтвом про народження голосувати прийшов 8-річний хлопчик. Через помилку в реєстрі виборців, там замість 2011 року народження - записали 2001.
А от у Миколаєві біля дільниці затримали сімох озброєних чоловіків. Ті пояснили, що начебто приїхали з Дніпра - влаштовуватися на роботу. Утім, вакансій не знайшли, і вже збиралися повертатися назад.
"В одного з них при перевірці в сумці знайшли карабін "Сайга", документи на нього були відсутні", - говорить Андрій Данилюк, дільничний інспектор.
"Наразі ведеться слідство, я так розумію. Вже воно з'ясує все. Це не виключено, що вони могли спричинити провокацію на дільниці", - говорить Дмитро Топчий - голова ДВК №480815.
Та, зрештою, другий тур виборів минув спокійно. Без серйозних порушень, які могли б вплинути на результати голосування.
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