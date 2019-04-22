Как очистить организм: метод Аниты Луценко [ Редактировать ]
"Убрать "мусор" из организма тоже можно. Аутофагия (в 2016 году за открытие аутофагии Нобелевскую премию вручили японскому ученому Есинори Осуми) - нам в помощь", пишет Анита Луценко на своей странице в Instagram.
Что это: Способ избавления организма от ненужного. Когда клетка начинает сама себя есть. При этом в расход идут, в первую очередь, старые и поврежденные её части.
Лизосома захватывает окисленные белки, дефектные митохондрии и попросту переваривает/уничтожает их.
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Результат: клетка омолаживается.
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Главное условие: не закидывать в себя пищу, пока не убрано.
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Оптимальный вариант 16/8. Это когда 8 часов ешь - 16 голодаешь (самое приятное, что большую часть спишь).
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Инструкция:
- разделить пищу на 3 полноценных приема в течение 8 часов;
- завтрак полноценный;
- перекус;
- поздний обед или ранний ужин ( как приятней воспринимается) до 15-16-17-18 поесть полноценно ( углеводы и хорошо жирную рыбу + овощи конечно );
- ночь без еды;
- утро без завтрака;
- первый прием пищи спустя 16 часов после ужина;
- в промежутках пить только воду и травяной чай.
Убрать «мусор» из организма тоже можно. АУТОФАГИЯ (в 2016 году за открытие аутофагии Нобелевскую премию вручили японскому учёному Ёсинори Осуми)- нам в помощь. ⠀ 🔎Что это? Способ избавления организма от ненужного. Когда клетка начинает сама себя есть. При этом в расход идут, в первую очередь, старые и поврежденные её части. Лизосома захватывает окисленные белки, дефектные митохондрии и попросту переваривает/уничтожает их. ⠀ 🔎Результат: клетка омолаживается. ⠀ 🔎Главное условие: не закидывать в себя пищу, пока не убрано. ⠀ ✅Оптимальный вариант 16/8. Это когда 8 часов ешь - 16 голодаешь (самое приятное, что большую часть спишь). ⠀ Инструкция: ⠀ ☑️разделить пищу на 3 полноценных приема в течение 8 часов ☑️завтрак полноценный ☑️перекус ☑️ поздний обед или ранний ужин ( как приятней воспринимается) до 15-16-17-18 поесть полноценно ( углеводы и хорошо жирную рыбу+ овощи конечно ) ☑️ночь без еды ☑️утро без завтрака ☑️первый приём пищи спустя 16 часов после ужина ☑️в промежутках пить только воду и травяной чай. ⠀ И даже не сомневайтесь в достоверности процесса. Нобелевскую премию просто так не дают;) Мне морально легко сделать аутофагию, когда поздно пообедала ( в 16 -17 часов) а вечером есть планы или приём пищи был очень плотным и просто не хочется потом в 8 вечера ещё есть ...тогда о! Аутофагия). И я скорее называю это пищевой паузой, чем голодом, ведь никакого голода не ощущаешь🤷🏼♀️ организм просто под шумок счастлив и отлично себя чувствует.
Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)
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