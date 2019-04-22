"Убрать "мусор" из организма тоже можно. Аутофагия (в 2016 году за открытие аутофагии Нобелевскую премию вручили японскому ученому Есинори Осуми) - нам в помощь", пишет Анита Луценко на своей странице в Instagram.

Что это: Способ избавления организма от ненужного. Когда клетка начинает сама себя есть. При этом в расход идут, в первую очередь, старые и поврежденные её части.

Лизосома захватывает окисленные белки, дефектные митохондрии и попросту переваривает/уничтожает их.

⠀

Результат: клетка омолаживается.

⠀

Главное условие: не закидывать в себя пищу, пока не убрано.

⠀

Оптимальный вариант 16/8. Это когда 8 часов ешь - 16 голодаешь (самое приятное, что большую часть спишь).

⠀

Инструкция:

разделить пищу на 3 полноценных приема в течение 8 часов;

завтрак полноценный;

перекус;

поздний обед или ранний ужин ( как приятней воспринимается) до 15-16-17-18 поесть полноценно ( углеводы и хорошо жирную рыбу + овощи конечно );

ночь без еды;

утро без завтрака;

первый прием пищи спустя 16 часов после ужина;

в промежутках пить только воду и травяной чай.

Ранее сообщалось, кому полезен кефир, а также почему тренироваться лучше вечером.