Губернатор Закарпатської області написав заяву на звільнення [ Редактировать ]
Геннадій Москаль голова Закарпатської написав заяву на звільнення. Про це сьогодні повідомили в його прес-службі.
Москаль керував регіоном з липня 2015 року. Нагадаю, раніше стало відомо, що зі своїх посад пішли очільник Миколаївської області - Олексій Савченко та Олег Синютка - голова Львівської ОДА.
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