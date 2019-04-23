Геннадій Москаль голова Закарпатської написав заяву на звільнення. Про це сьогодні повідомили в його прес-службі.

Москаль керував регіоном з липня 2015 року. Нагадаю, раніше стало відомо, що зі своїх посад пішли очільник Миколаївської області - Олексій Савченко та Олег Синютка - голова Львівської ОДА.