Перенос телефонных номеров: что нужно знать украинцам [ Редактировать ]
В Украине с 1 мая запускается услуга, в рамках которой абонент может сменить мобильного оператора с сохранением своего номера. Об этом сообщает "РБК-Украина" во вторник, 23 апреля.
Крупнейшие мобильные операторы страны готовы к запуску услуги MNP с 1 мая. В частности, "Киевстар" уже подготовил свои системе к работе с данной услугой. В то же время в компании не исключают перебои в работе переноса номеров на первых порах. Также в компании подчеркнули, что за перенос номера не будет взиматься дополнительная плата, а также рассчитывают на невысокий переток абонентов.
Vodafone Украина в настоящее время продолжает межоператорское тестирование в рамках запуска новой услуги. Кроме того, оператор уже запустил на своем сайте сервис, на котором можно подать заявку на перенос номера.
Третий оператор lifecell заверяет, что до 1 мая будет готово все, чтобы абоненты могли свободно выбирать оператора и не зависеть от номера.
Ранее сообщалось, что "Новая почта" повысила тарифы на услуги.
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