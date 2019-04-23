Геннадій Москаль написав заяву на звільнення [ Редактировать ]
Геннадій Москаль голова Закарпатської облдержадміністрації . - написав заяву на звільнення. Про це сьогодні повідомили в його прес-службі. Москаль керував регіоном від липня 2015 року. Раніше зі своїх посад пішли очільник Миколаївщини - Олексій Савченко - та голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.
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