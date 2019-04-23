Кросівки Мессі та факел Мухамеда Алі продадуть з аукціону [ Редактировать ]
Аукціонний дім "Беверлі Гілз" - готує масштабний розпродаж спортивних раритетів. з молотка підуть - олімпійський смолоскип, якого ніс Мухамед Алі на Іграх 96 року в Атланті, пара кросівок з підписом Ліонеля Месі, золота медаль довоєнної Берлінської олімпіади та навіть старий паспорт легендарного футболіста Пеле.
Лотів, пов'язаних із футболом, у колекції найбільше. І саме довкола них - очікується неймовірний ажіотаж.
по теме
В США пожежники врятували від смерті каченят
Пожежники американського міста Юніон-Сіті, штат Каліфорнія, витягли з каналізації десятьох каченят. Відео опублікували у Твіттері
Аукціонний дім "Беверлі Гілз" готує велиий розпродаж спортивних раритетів
Зокрема, з молотка підуть - олімпійський смолоскип, якого ніс Мухамед Алі на Іграх 96 року в Атланті, пара кросівок із підписом Ліонеля Месі
У Таїланді американській парі загрожує смертна кара
Молода пара облаштувала хатину просто посеред моря за 20 кілометрів від острова Пхукет. Вони учасники так званого приморського руху
У Каліфорнії пожежники врятували від смерті каченят
Пожежники американського міста Юніон-Сіті, штат Каліфорнія, витягли з каналізації десятьох каченят. Відео опублікували у Твіттері
Европа и США готовы поддержать Зеленского
США и Европа заявили о поддержке Украины при любом президенте