Президент Международного Трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер касательно России за нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль, передает "Европейская правда". По ее словам, публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года. Замминистра отметила, что процедурный приказ будет опубликован на сайте Трибунала.



Напомним, Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру, которая может освободить пленных украинских моряков.

Также 23 апреля МИД Украины заявили, что Россия изменила "тон разговора" об украинских моряках. А в ООН ранее заявили, что Россия должна обеспечить украинским морякам защиту.