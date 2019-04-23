Международный трибунал проведет слушания по делу пленных украинских моряков [ Редактировать ]
Президент Международного Трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер касательно России за нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.
Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль, передает "Европейская правда". По ее словам, публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года. Замминистра отметила, что процедурный приказ будет опубликован на сайте Трибунала.
Напомним, Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру, которая может освободить пленных украинских моряков.
Также 23 апреля МИД Украины заявили, что Россия изменила "тон разговора" об украинских моряках. А в ООН ранее заявили, что Россия должна обеспечить украинским морякам защиту.
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