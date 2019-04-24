Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вскоре может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом он заявил журналистам, выступая на приеме в парламенте Турции, сообщает Anadolu.

"Возможно. Он (Трамп - ред.) попросил о встрече. Это может произойти в ближайшие дни", - сказал Эрдоган.

О дате и месте этой встречи, а также о том, что могут обсудить лидеры, он не уточнил.

Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп позвонил Зеленскому.