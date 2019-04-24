Эрдоган анонсировал возможную встречу с Трампом [ Редактировать ]
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вскоре может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом он заявил журналистам, выступая на приеме в парламенте Турции, сообщает Anadolu.
"Возможно. Он (Трамп - ред.) попросил о встрече. Это может произойти в ближайшие дни", - сказал Эрдоган.
О дате и месте этой встречи, а также о том, что могут обсудить лидеры, он не уточнил.
Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп позвонил Зеленскому.
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