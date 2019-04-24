Один український військовий загинув на Сході минулої доби, ще одного поранено.

Ворог сім разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти атакували поблизу Мар'їнки та Гранітного, із ручних протитанкових гранатометів неподалік Пісків, а з мінометів біля Гнутового.

На деяких ділянках працювали ворожі снайпери.