Війна на Донбасі: загинув український військовий [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на Сході минулої доби, ще одного поранено.
Ворог сім разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти атакували поблизу Мар'їнки та Гранітного, із ручних протитанкових гранатометів неподалік Пісків, а з мінометів біля Гнутового.
На деяких ділянках працювали ворожі снайпери.
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