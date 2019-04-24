У Британії провели забіг із вугільними мішками [ Редактировать ]
Забіг із вугільними мішками днями відбувся в англійському містечку Гауторп. Традиційно учасники біжать з ношею кілометр під гору. Чоловіки закидають на плечі по 50 кілограмів вугілля, жінки - по 20.
Переможець здолав дистанцію за чотири з половиною хвилини, це на 20 секунд більше за рекордний час. За легендою, традиція бігати з мішками виникла із суперечки між двома місцевими понад півстоліття тому.
"Це жахливо. Просто неможливо дочекатися фінішу. Але коли долаєш останній підйом і чуєш, як люди вигукують твоє ім'я, отримуєш додатковий заряд енергії, і ось ти нарешті прибіг. А тоді вже можна й кухоль пива", - говорить Пол Паттерсон, учасник забігу.
по теме
У Британії через діжку пива побилися жителі двох селищ
У Великій Британії через діжку пива побилися жителі двох селищ. Це давній великодній звичай з майже тисячолітньою історією
Чистый четверг: как очистить дом и привлечь удачу
Один раз в году, за три дня перед Пасхой наступает очень значимый день - Чистый четверг
Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду
Обычно гадали в этот день на погоду и урожай
Великая среда 24 апреля: что обязательно нужно сделать женщинам
Великая среда отмечается в последнюю - Страстную неделю - перед православной Пасхой. В 2019 году это 24 апреля
Великая среда: приметы и суеверия 24 апреля
Страстная среда - время особых молитв и раздумий. В это время верующие вспомнят о великой жертвенности и подлой измене, о любви и ненависти, о добре и зле и о том, как каждый выбирает свой путь