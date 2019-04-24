Кім Чен Ин приїхав до Владивостока на бронепоїзді. Це перший візит північнокорейського лідера до Російської Федерації.

Через його прибуття у Владивостоку змінили схему руху приміських електричок. А в районі острова, де завтра відбудеться зустріч Кім Чен Ина та Путіна, перекрили доступ для морських суден. Головна тема зустрічі - ядерне роззброєння на Корейському півострові.