Лідер Північної Кореї приїхав до Росії на бронепоїзді [ Редактировать ]
Кім Чен Ин приїхав до Владивостока на бронепоїзді. Це перший візит північнокорейського лідера до Російської Федерації.
Через його прибуття у Владивостоку змінили схему руху приміських електричок. А в районі острова, де завтра відбудеться зустріч Кім Чен Ина та Путіна, перекрили доступ для морських суден. Головна тема зустрічі - ядерне роззброєння на Корейському півострові.
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