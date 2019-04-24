Несмотря на то, что клинические исследования пришли в Украину больше 28 лет назад, с момента обретения страной независимости, рядовому украинцу об этом направлении в медицине известно немного. Но если еще несколько лет назад, исследование лекарственных препаратов на людях ассоциировалось с опытами и кроликами, то сегодня ситуация немного изменилась, говорит эксперт, так как ни о каких опытах речи не идет.

В онкологии тема клинических исследований препаратов особенно актуальна. Лечение зачастую дорогостоящее, в очереди за лекарствами от государства пациентам доводится стоять месяцами. А время не ждет - каждый день без лечения оставляет все меньше шансов на выживание. Участие в исследовании дает шанс получить лечение дорогостоящими препаратами бесплатно, утверждает эксперт Клиники Спиженко, доктор Оксана Сивак, и объясняет почему.

Первые клинические исследования в Украине появились в 90-х. Сейчас это направление, которое охватывает все страны мира. "Те этапы исследований, на которых добровольцам платят деньги за участие, у нас в стране практически не проводятся. А вот третья фаза, когда перед выходом препарата на рынок производителю нужно доказать его большую эффективность в сравнении с уже существующим, есть, и об этом украинцы знают немного", - говорит эксперт.

Раньше, когда препаратов было мало, их сравнивали с плацебо: одному пациенту давали пустышку, другому – новый препарат. Сейчас такой подход в онкологии не используется.

Когда пациент попадает на исследование, первым этапом он подписывает информированное согласие. В документе четко прописано, что будет с ним происходить, какие будут браться анализы, с какой целью проводится исследование, какими могут быть побочные эффекты. Все, как в инструкции к препаратам. Также в исследовании обязательно есть альтернативное лечение, для того, чтобы пациент мог сравнить варианты и сделать для себя выбор.

С момента подписания информированного согласия все услуги по лечению пациент получает бесплатно. Если он действительно подходит по критериям отбора, что подтверждается центральной лабораторией производителя, пациент приступает к лечению.

"Сегодня в Украине есть клинические исследования для абсолютной любой нозологии, проблема в том, что пациенты не знают, где и как искать эти исследования. У нас в Клинике Спиженко, например, проходят исследования для рака легкого, рака шейки матки, рака головы и шеи. Посмотреть их можно здесь - https://spizhenko.clinic/klinicheskie-issledovaniya.

За границей дела с исследованиями обстоят немного иначе. Там пациент приходит в клинику и первое, что ему предлагают, смотря на его диагноз, это клинические исследования. Если уже нет клинического исследования, дают схему лечения, которая есть.

У нас в клинике также - сопоставляют, смотрят уже по пациенту. Потому что для частной клиники нет разницы, выгодно и так, и так. Деньги придут в любом случае. Конечно, шансов у пациента будет больше в клинических исследованиях, потому что не все пациенты платежеспособны", - рассказывает Оксана Сивак.

Насколько выгодно отправлять на исследования пациентов врачам, другой вопрос. Эксперт говорит, что здесь включается человеческий фактор. "Если доктор порядочный и заботится о пациенте, то прочитав, что здесь старая харьковская химиотерапия за 3 копейки, а тут суперновый препарат, который стоит 450 тысяч гривен, конечно, он скажет пациенту идти на исследование".