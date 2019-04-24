В 2017 году парламенту нужно было проголосовать за введение общеобязательного медицинского страхования, а не за так называемую "медреформу". Об этом заявил народный депутат группы "Партия "Відродження" Андрей Шипко, отметив, что сегодня Верховная Рада должна исправить эту ошибку.

Парламентарий в который раз указал на ответственность парламента за качественные изменения в государстве и подчеркнул, что законопроекты о введении страховой медицины годами ожидают рассмотрения.

В частности, проект Закона №4981 "Об общеобязательном социальном медицинском страховании в Украине" зарегистрирован еще в 2016 году, Законопроект №9163 "О финансировании здравоохранения и общеобязательном медицинском страховании в Украине" зарегистрирован в 2018-м, но ни один из них не выносится на голосование.

Нардеп отметил, что сегодня украинцы тратят последнее, чтобы оплатить лечение, а медицинские специалисты, так и не дождавшись изменений, выезжают за рубеж.

"С такими темпами мы останемся без медицины и без людей! Все потому, что вместо страховой медицины люди получили красивый пиар под названием "доступная медицина". Так вот, пиар есть, а доступной медицины, к сожалению, нет", - добавил Шипко, отметив, что пришло время перемен.

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие коалиции в этом парламенте, Андрей Шипко убежден: медицинское страхование объединит сессионный зал и страну.

"Здоровье - это самая главная ценность и для человека, и для действительно социально справедливого государства. Когда мы проголосуем "за", то, кроме надежды, у людей появится и вера - вера в будущее!" - подчеркнул нардеп и призвал председателя Верховной Рады не терять времени и выполнить одно из главных требований общества.

"Обществу необходимо, чтобы были законы, которые решают проблемы людей, и главное, чтобы эти законы выполнялись! И одним из главных вопросов современности, не менее актуальным, чем восстановление мира и преодоление коррупции, является защита здоровья людей", - отметил Шипко.