Стоимость бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла на 30-60 копеек за литр. Средняя цена превысила 29 гривен, сообщает "Нефтерынок" со ссылкой на данные консалтинговой компании UPECO в среду, 24 апреля.

Так, на АЗС ANP, Авиас цены на бензин и дизтопливо выросли на 1 грн/л, до: А-92 - 27,95 грн/л, А-95 - 28,95 грн/л, А-95 Energy - 29,45 грн/л, ДТ - 29 грн/л.

На 1 грн/л стоимость топлива также выросла на АЗС сети UKRNAFTA, до: А-92 - 28 грн/л, А-95 - 29 грн/л, А-95 Energy - 29,5 грн/л, ДТ - 29 грн/л.

Кроме того, в сети АЗС Shell бензины и ДТ подорожали на 40-50 коп/л, до: А-92 - 29,79 грн/л, А-95 - 31,29 грн/л, А-95 Премиум - 33,79 грн/л, ДТ - 30,29 грн/л, ДТ Премиум 0 32,79 грн/л.

Сеть Glusco подняла цены на 15 коп/л, до: А-92 - 28,45 грн/л, А-95 - 29,45 грн/л, ДТ - 28,65 грн/л.

На станциях Chipo топливо выросло в цене на 30 коп/л, до: А-92 - 26,49 грн/л, А-95 - 26,99 грн/л, ДТ - 26,29 грн/л.

В свою очередь, на АЗС Marshal в Харьковской области топливо подорожало сразу на 1,60-1,90 грн/л, до: А-92 - 25,90 грн/л, А-95 - 26,90 грн/л, ДТ - 26,40 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 24 апреля средние цены на топливо на АЗС в Украине выросли на 25-32 коп/л, до уровня: А-92 - 28,02 грн/л, А-95 - 29,15 грн/л, ДТ - 28,60 грн/л.

Раньше сообщалось о том, что цена на нефть поднялась до максимума. А цены на газ в Украине снизят.