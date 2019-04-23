Мировые цены на нефть эталонных марок поднялись до максимума с октября прошлого года на ужесточение санкций США в отношении Ирана. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по Киеву поднялись на $0,60 (0,81%) - до $74,64 за баррель. На торгах в понедельник их цена повысилась на $2,07 (2,88%) и составляла на закрытие $74,04 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на $0,61 (0,93%) - до $66,16 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,70 (2,66%) и составила $65,70 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $8,94 в пользу Brent.

Ранее мы писали о том, что цены на газ в Украине снизят.