На сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено уже более 1080 км газопровода "Северный поток-2" - около 44% от его общей протяженности. Об этом говорили на встрече главы Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и посла Германии в России Рюдигера фон Фрича сообщает "УНН".

"На сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено уже более 1080 км газопровода - около 44% от его общей протяженности", - заявили в "Газпроме".

Сообщается, что на встрече стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере.

Ранее Европейский парламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Европейского Союза. Позже Россия резко прокомментировала решение Евросоюза.