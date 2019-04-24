"Северный поток-2": на сколько готов газопровод [ Редактировать ]
На сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено уже более 1080 км газопровода "Северный поток-2" - около 44% от его общей протяженности. Об этом говорили на встрече главы Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и посла Германии в России Рюдигера фон Фрича сообщает "УНН".
"На сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено уже более 1080 км газопровода - около 44% от его общей протяженности", - заявили в "Газпроме".
Сообщается, что на встрече стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере.
Ранее Европейский парламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Европейского Союза. Позже Россия резко прокомментировала решение Евросоюза.
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