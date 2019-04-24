Национальный банк Украины на 25 апреля 2019 года повысил курс гривны более чем на девять копеек - до 26,59 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем, свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 24 апреля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2659,4202 гривны (-9,3806);

100 евро - 2980,9441 гривны (-20,1224).

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на две копейки - до 26,67 грн/долл, курс в покупке поднялся на одну копейку - до 26,64 грн/долл.

Раньше сообщалось о том, что в Кабмине сделали резкое заявление о субсидиях. А также курс криптовалюты резко "взлетел" .