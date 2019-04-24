Курс валют на 25 апреля [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 25 апреля 2019 года повысил курс гривны более чем на девять копеек - до 26,59 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем, свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 24 апреля.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2659,4202 гривны (-9,3806);
- 100 евро - 2980,9441 гривны (-20,1224).
В третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке вырос на две копейки - до 26,67 грн/долл, курс в покупке поднялся на одну копейку - до 26,64 грн/долл.
Раньше сообщалось о том, что в Кабмине сделали резкое заявление о субсидиях. А также курс криптовалюты резко "взлетел" .
по теме
Под Киевом главврач украл машину скорой помощи
Коррупционеру грозит обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса
Канада выпустила украинскую монету-писанку (фото)
Монетный двор Канады впервые выпустил золотую монету в форме украинской писанки
Получатели субсидии рискуют лишится выплат
Около 75% получателей субсидии в наличной форме оплатили счета за коммунальные услуги вовремя
В США осудили выдачу российских паспортов на Донбассе
США осуждают указ президента России по упрощению процедуры выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО
Украина получит безвиз еще с двумя странами
Кабмин принял решение о новом "безвизе"