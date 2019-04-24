НБУ распродаст памятные монеты на аукционе [ Редактировать ]
Национальный банк Украины 21 мая проведет электронный биржевой аукцион по продаже памятных монет "Мгарский Спасо-Преображенский монастырь", сообщает "УНН".
Известно, что на первом таком аукционе Нацбанк предложит для продажи памятные монеты "Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" 100 серебряных монет (с футлярами) и 1500 монет из нейзильбера.
Аукцион по продаже памятных монет "Мгарский Спасо-Преображенский монастырь" планируется провести 21 мая 2019 года в 11:00 на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ".
Во время аукциона лотом будет считаться: для монет из серебра - 10 монет; для монет из нейзильбера - 100 монет. Начальная цена будет устанавливаться на уровне розничных цен НБУ на день проведения аукциона.
Цена каждого следующего лота равен размеру начальной цены плюс один шаг. Шаг цены на монеты из серебра составит 500,00 грн, на монеты из нейзильбера - 300,00 грн, добавили в финрегуляторе.
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