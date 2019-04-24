Цілком таємно. Білий Дім офіційно заборонив своїм співробітникам розкривати Конгресу деталі про те, як саме зять Трампа отримав доступ до державних секретів.

У чому причина чергового скандалу? Дмитро Анопченко має всі відповіді.

Джаред Кушнер - не тільки президентський зять, чоловік Іванки. У коридорах влади його називають одним з найближчих до Дональда Трампа людей - він серед тих небагатьох, кому президент беззаперечно довіряє і хто в будь-яку хвилину має прямий доступ до глави держави. А щоб дати Кушнеру перепустку у Білий Дім - його офіційно призначили старшим радником президента.

Але щоб бути присутнім на важливих нарадах і переговорах, одного бейджа Білого Дому недостатньо. Є ще одна формальність - доступ до державної таємниці. І Дональд Трамп дав відмашку підлеглим такий доступ зятю надати.

Але чиновники виявилися непоступливими. І ЦРУ, і співробітники адміністрації, які відповідають за безпеку, в доступі до секретів... відмовили. І один раз, і другий. Заявивши - "через тісні зв'язки Кушнера з представниками зарубіжних країн, він може стати об'єктом впливу".

І ось тепер, Конгрес у пошуках компромату вимагає від підлеглих Трампа дати свідчення. Під присягою повідомити - чи дізнався все ж-таки Кушнер таємниці країни і якщо так - як саме президент тиснув на своїх підлеглих, щоб зять отримав цей дозвіл.

Дії президентської команди свідчать - тут справді є що приховувати. Адже, як з'ясувала телекомпанія NBC - нечувана річ: Білий Дім офіційно заборонив будь-що говорити конгресменам. Причому, не тільки тим, хто у них працює, а й тим, хто вже звільнився - нагадавши про "підписку про нерозголошення".

В історії країни були різні періоди у стосунках Білого Дому й Конгресу, але до прямої заборони спілкуватися з конгресменами, та й іще щоб преса про це дізналася - доходило вкрай рідко. Отже, законодавці, відчувши, що пахне смаженим, тепер "копатимуть" із подвійним запалом.

Скоро вибори - і вони намагаються зробити все, щоб Трампа не обрали на другий термін. Тож, під прицілом не тільки сам президент, але і його родина.