Компании P&O Maritime Ukraine, дочернему предприятию мирового гиганта со штаб-квартирой в Дубае, не дают войти в Одесский порт. Компания называет ответственными руководителя Одесского филиала Администрации морских портов Игоря Ткачука и его заместителя Александра Зубика.

"Все происходящее было организовано в интересах "карманной" фирмы Одесского филиала АМПУ - "Прайм Эдженси", - утверждается в пресс-релизе международного оператора. - Эта компания работает в Одесском порту довольно давно, и имеет отношение к одиозному российскому бизнесмену Андрею Марисову - фигуранту нескольких уголовных дел".

Как сказано на официальной странице P&O Maritime Ukraine в Facebook,

24 апреля компания намеревалась пришвартовать контейнеровоз SEDEF по заявке морского агента "Формаг Груп". "Диспетчеры и администрация порта саботировали запросы капитанов буксиров и контейнеровоза, продержали суда на рейде до 17:00, в итоге вынудив агента передать заявку на буксировку приближенной к руководству Одесского филиала АМПУ - компании "Прайм Эдженси", - сказано в заявлении.

На странице компании выложены также аудиофрагменты переговоров капитанов буксиров P&O Star и P&O Balqis с диспетчерами порта, которые на запросы судов о входе в порт отвечают "вам нужно еще подождать", а позже прямым текстом утверждают: "По вам есть запрет от администрации порта".

"На протяжении всего дня, Игорь Ткачук и Александр Зубик давили на всех участников процесса - лоцманскую службу, агента, терминал - фактически запрещая им выполнять свою работу. После пяти часов простоя агент вынужден был передать заявку буксирной компании "Прайм-Эдженси", и SEDEF немедленно вошел в акваторию порта. "Прайм-Эдженси" - компания Андрея Марисова, российского бизнесмена, который является объектом нескольких уголовных расследований. 35% "Прайм-Эдженси" также принадлежит Олегу Красных из Винницы, давнему соратнику Игоря Ткачука", - говорится в заявлении.

P&O Maritime Ukraine называет происходящее откровенным шантажом, и призывает министра транспорта Владимира Омеляна, и.о. главы АМПУ Райвиса Вецкаганса и премьер-министра Владимира Гройсмана вмешаться и обеспечить равное право конкуренции для всех компаний.

P&O Maritime - глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году. Предоставляет различные портовые сервисы во всем мире. Располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. В 2006 году компанию приобрела DP World.

DP World (штаб-квартира - Дубай) - один из крупнейших глобальных портовых операторов. Компания образована в 2005 году после слияния Dubai Ports Authority и Dubai Ports International. Управляет 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах на шести континентах, управляет 50 смежными бизнесами. Штат - более 36 тыс. человек.