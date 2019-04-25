В Киеве столкнулись два авто, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В четверг, 25 апреля, в Киеве на Южном мосту произошло ДТП с участием двух автомобилей. Mercedes Sprinter на большой скорости влетел в едущий впереди Lanos. В результате столкновения пострадал водитель легковушки. Врачи скорой помощи госпитализировали его с травмой головы, сообщает "Информатор".
По предварительным данным, автомобили двигались по одной полосе. На большой скорости Sprinter влетел сзади в Lanos. От сильного удара водитель легковушки травмировал голову. По данным полиции, пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
В результате аварии у Lanos полностью смята задняя часть и выбито стекло. У Sprinter помят капот, а также отпал бампер. Водитель Sprinter, который, предположительно, спровоцировал ДТП, отказался комментировать произошедшее.
На месте события работал наряд патрульной полиции, следственно-оперативная группа и "скорая". Детали и причиины аварии устанавливают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Киеве спасения котенка обернулось трагедией, а также в Днепре "ГАЗель" сбила пенсионерку.
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