В Киеве спасение котенка обернулось трагедией (видео) [ Редактировать ]
В Киеве произошло трагическое ДТП на перекрестке бульвара Перова и улицы Сулеймана Стальского, в результате которого погиб мужчина, пишет "Сегодня".
На перекрестке остановился Daewoo Nexia, водитель которого увидел на дороге котенка. Он вышел из машины, забрал котенка и начал переносить животное на другую сторону улицы, однако его сбил Mercedes-Benz GL, проезжающий дорогу на зеленый сигнал светофора.
Удар был настолько сильным, что мужчина отлетел на несколько метров. Прибывшие медики констатировали смерть. Погибшему на вид было около 40-45 лет, его личность устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Ирпени произошел межнациональный конфликт, а также что в Киеве Skoda зацепил мотоцикл и унес его на встречку.
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