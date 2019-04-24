В Киеве произошло трагическое ДТП на перекрестке бульвара Перова и улицы Сулеймана Стальского, в результате которого погиб мужчина, пишет "Сегодня".

На перекрестке остановился Daewoo Nexia, водитель которого увидел на дороге котенка. Он вышел из машины, забрал котенка и начал переносить животное на другую сторону улицы, однако его сбил Mercedes-Benz GL, проезжающий дорогу на зеленый сигнал светофора.

Удар был настолько сильным, что мужчина отлетел на несколько метров. Прибывшие медики констатировали смерть. Погибшему на вид было около 40-45 лет, его личность устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Ирпени произошел межнациональный конфликт, а также что в Киеве Skoda зацепил мотоцикл и унес его на встречку.