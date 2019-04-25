В четверг, 25 апреля, президент России Владимир Путин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Переговорам, которые состоялись на острове Русский, предшествовала торжественная церемония, сообщает "РБК-Украина".

После церемонии встречи президент России и северокорейский лидер провели беседу в узком составе. Российский президент сообщил, что стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и шаги для ее улучшения. Ким Чен Ын в свою очередь, назвал беседу с Путиным содержательной и поблагодарил его приглашение посетить РФ.

На российско-северокорейские переговоры на высшем уровне отводится около четырех часов. Делегация Ким Чен Ына состоит из 230 человек, члены делегации прибыли в РФ на бронированном поезде, который использовал для путешествия по России Ким Чен Ир. На поезд также погружен лимузин главы Северной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде. Ранее северокорейский лидер назвал условия третей встречи с президентом США Дональдом Трампом.