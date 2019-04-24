Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на своем бронепоезде. Поезд северокорейского лидера остановился на приграничной станции Хасан Приморского края, сообщают росСМИ.

Отмечается, что 25 апреля во Владивостоке у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Станцию подготовили к встрече лидера КНДР. Там его поприветствовали девушки в русских национальных костюмах и предложили гостю каравай.

В поселке Хасан Ким Чен Ын посетил Дом российско-корейской дружбы, известный также как "Домик Ким Ир Сена".

Ранее Ким Чен Ын озвучил условия третей встречи с президентом США Дональдом Трампом. До это глава Белого дома предложил северокорейскому лидеру передать ядерное оружие США.