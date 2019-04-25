У Мінську знову не змогли домовитися про "великоднє" перемир'я. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила представник України на переговорах Ірина Геращенко.

Вона наголосила - Україна виступає за негайне введення режиму тиші на Донбасі. Але ця пропозиція не знайшла підтримки серед представників Росії та ОРДЛО. Геращенко також зазначила, що не досягнуто жодних домовленостей і в питанні звільнення полонених.