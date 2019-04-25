У Мінску не змогли домовитися про тимчасове перемир'я [ Редактировать ]
У Мінську знову не змогли домовитися про "великоднє" перемир'я. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила представник України на переговорах Ірина Геращенко.
Вона наголосила - Україна виступає за негайне введення режиму тиші на Донбасі. Але ця пропозиція не знайшла підтримки серед представників Росії та ОРДЛО. Геращенко також зазначила, що не досягнуто жодних домовленостей і в питанні звільнення полонених.
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