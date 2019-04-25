В Украине выросли цены на бензин. В четверг, 25 апреля, за литр бензина А-95 на украинских автозаправочных станциях просят от 29,29 до 31,59 гривен в зависимости от заправок.

Читайте также Цена на нефть поднялась до максимума

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 28,24 грн. Газ для автомобилей стоит в среднем 13,42 грн.

Раньше сообщалось о том, что бензин на АЗС значительно подорожал. А цены на газ в Украине снизят.