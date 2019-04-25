Від початку доби російсько-окупаційні війська атакували українських армійців на кількох ділянках фронту. Один військовий поранений. З мінометів 82-го калібру ворог обстріляв наші позиції в районі Кримського на Луганщині.

На Донецькому напрямку ворожі атаки зосередилися на півдні області - найманці вели вогонь з гранатометів, кулеметів і озброєння БМП поблизу Гнутового, Лебединського, Талаківки і Павлополя.

На Світлодарській дузі противник не вдається до потужних обстрілів. Втім, нашим оборонцям доводиться постійно пильнувати - ворог раз у раз намагається провокувати бійців зі стрілецької зброї і засилає до наших позицій диверсійні групи. На передових опорних пунктах армійців - побувала Ірина Баглай.

"Оттуда постоянно обстреливают нас из крупнокаллиберных пулеметов".

Цього разу бойовики збільшили калібр до сімдесяти трьох міліметрів.

"З-за холма стріляли пару приходів чорний дим піднявся, от знову обстрелюють", - говорить Захар, військовослужбовець Збройних Сил України.

Від ранку тишу на Світлодарській дузі переривають ось такі поодинокі вибухи. За годину, що ми тут були нарахували 4. При цьому, противник не веде ані стрілецького вогню, а не здійснює наступальних дій, тож військовим лишається тільки припускати, що мав на меті противник і спостерігати.

"Бах, о бачите ще один СПГ спрацював, це СПГ прилетіло на нашу сторону з села прилетіло, ось вам перемирьє".

Боєць на позивний "Фокс" яскраво пояснює потужність пострілу зі станкового протитанкового гранатомета.

"Если они попадают прицельно в бойничку, они уничтожают огневые засобы наши плюс живую силу. Вреда от него много, СПГ у них в селе стоит поэтому нам его не видно, они спокойно с четырех километрам стреляют туда, нам разве что с минометов, но по селу, по мирному населению по гражданскому мы ж не будем стрелять", - говорить позивний "Фокс", військовослужбовець Збройних сил України

Вартість домовленостей з окупантами піхотинці на цих позиціях оцінили ще в день виборів. Коли Україна підраховувала бюлетені тут лічили постріли.

"Працювало все потужно, скільки було приходів "алабамою" закинули, це перероблений РПГ 7, де ізвлєкають ліквідатор, досить далеко можуть стріляти, я навіть не рахував скільки прилетіло на наші позиції", - говорить Позивний "Скеля" військовослужбовець Збройних сил України.

БМП-1, АГСи, кулемети - побіжним вогнем зі всіх стволів бойовики 5 годин накривали піхотинців. Як виявилось, бій зав'язався після того, як наші оборонці помітили наближення численної групи противника до своїх позицій.

"Сначала они пытались с живой силой прорваться, не получилось потом они подключили крупный калибр, чтоб дать своим отойти, то есть пробный заход у них был", - говорить позивний "Фокс", військовослужбовець Збройних сил України.

"Проходили вони наскільки їм дозволяють складки місцевості підходили між тут є складний рельєф у нас то вони підходили досить близько", - говорить позивний "Скеля", військовослужбовець Збройних сил України.

Та попри такий тиск - ворог відступив із втратами. За даними розвідки, одного бойовика ліквідовано, двох поранено.

"Шла с сиреной машина, потом, когда вышла из-за посадки, сирену они погасили, но на большой скорости заходили с трех позиций начали работать отвлекать, чтоб эффективно провести эвакуацию", - говорить Позивний "Скеля" військовослужбовець Збройних сил України.

Після цього бойовики покинули спроби атакувати і вдалися до нічних провокацій.

"Вот оттуда каждую ночь начинает прилетать".