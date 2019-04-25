Кадрові зміни в ГПУ. Заступник генерального прокурора - Євген Єнін іде з посади. Пояснює - вчора за власним бажанням написав рапорт, за кілька днів його розгляне спеціальна рада, і лише потім документ потрапить до рук Генпрокурора Юрія Луценка.

Єнін пояснює своє звільнення тим, що пов'язана із Сергієм Курченком скандальна справа, яку він розслідує, надто заполітизована, та й тиск з боку ЗМІ заважає працювати. Свої подальші кар'єрні плани поки що не коментує.

"Протягом цього часу цілий ряд ЗМІ поширили про мене низку фактів щодо тих дій, які я ніколи в житті не вчиняв, я не скасував жодної підозри не лише тільки в цьому кримінальному проваджені, а й в інших, я не виключив жодного прокурора з групи прокурорів, більше того, саме головне - я не вчиняв жодних перешкод в розслідуванні цього кримінального провадження й інших", - говорить Євген Єнін, заступник Генерального прокурора України.