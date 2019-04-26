Річниця аварії на Чорнобильській AЕС: українці вшановують пам’ять загиблих [ Редактировать ]
Сьогодні 33 річниця Чорнобильської трагедії. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС вибухнув 4 енергоблок. У повітря потрапили радіоактивні речовин, які вітром рознеслися над Україною і багатьма країнами Європи.
Катастрофа забрала життя її численних ліквідаторів. Ціною власного здоров'я вони загасили пожежу на станції і далі проводили роботи на аварійному блоці. 30-кілометрова територія навколо ЧАЕС стала зоною відчуження, звідти виселили всіх людей.
Над руїнами станції, 30 років тому, спорудили саркофаг, а позаторік звели нове сучасне укриття.
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