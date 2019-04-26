Війна на Донбасі: бойовики обстріляли позиції Збройних сил [ Редактировать ]
На Сході минулої доби російські найманці шість разів обстріляли позиції Збройних сил, двічі - із заборонених Мінськими угодами мінометів.
Також вели вогонь з бойових машин піхоти, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Під атаки ворога потрапили позиції ЗСУ поблизу Павлополя, Гнутового, Лебединського та Кримського.
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