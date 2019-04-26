До роковини Чорнобильської трагедії в Кропивницькому влаштували Ходу пам'яті. Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, їхні рідні та небайдужі містяни пройшли від площі Героїв Майдану до пам'ятника Жертвам Чорнобиля. Там загиблих ліквідаторів вшанували хвилиною мовчання і подякували за їхній подвиг.

"Коли були там, ми не понімали, що то за радіація, коли бачиш врага, понятно, да, знаєш що треба захищатися, а тут не видно нічого скільки тут ренген, скільки там, так, вспоминаємо хлопців яких немає, пам'ять осталась нас тіки вспоминають на 26 і 14 на день ліквідатора і коли трагедія відбулась, а так помощі від государства немає ніякої і наврядчи буде, нас забувають", - говорить Андрій Манойкін, ліквідатор аварії на ЧАЕС.