В Украине отменят плату за долгосрочную визу: что нужно знать [ Редактировать ]
Кабинет Министров одобрил проект Соглашения между правительствами Украины и Республики Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан, пишет "Я и Закон".
Положениями документа предусматривается, что граждане двух стран, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой Договаривающейся Стороны при условии, что срок их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.
Также предлагается отменить долгосрочные визы для граждан Украины и Республики Северная Македония, въезжающих на территорию другого государства в связи с трудоустройством, обучением, воссоединением семьи или иммиграцией, а также отменить плату за оформление других долгосрочных виз. О дате начала применения положений Соглашения будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что девушка сделала пластическую операцию, чтобы попасть в Канаду, а также что в школах ввели дресс-код для родителей.
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