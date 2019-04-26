Кабинет Министров одобрил проект Соглашения между правительствами Украины и Республики Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан, пишет "Я и Закон".

Читайте также Владелец кафе уволил персонал из-за украинского языка

Положениями документа предусматривается, что граждане двух стран, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой Договаривающейся Стороны при условии, что срок их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Также предлагается отменить долгосрочные визы для граждан Украины и Республики Северная Македония, въезжающих на территорию другого государства в связи с трудоустройством, обучением, воссоединением семьи или иммиграцией, а также отменить плату за оформление других долгосрочных виз. О дате начала применения положений Соглашения будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что девушка сделала пластическую операцию, чтобы попасть в Канаду, а также что в школах ввели дресс-код для родителей.