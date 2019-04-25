Кабинет министров готов внести в Верховную Раду законопроект о языках нацменьшинств в течение шести месяцев. Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Он отметил, что закон "О защите языков коренных народов и национальных меньшинств будет подан в соответствии с нормой закона об украинском языке". Подготовку законопроекта о языках нацменьшинств и глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

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"Закон требует принятия, и мы вам это обещаем через полгода, законодательства о защите языков национальных меньшинств и коренных народов. Мы сделаем все, чтобы эти люди, которые живут в Украине, чтобы все граждане чувствовали себя дома", - заявил глава комитета.

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Княжицкий добавил, что принятый языковой закон "справедливый к украинцам и никоим образом не унижает никакие национальные меньшинства".

25 апреля в Верховной Раде приняли языковой закон. Также стало известно, какие штрафы грозят нарушителям закона.