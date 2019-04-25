В международном пункте пропуска "Борисполь" обнаружили гражданку Ирана, которая сделала пластическую операцию, чтобы попасть в Канаду. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

Девушка, которая использовала чужой загранпаспорт, обнаружили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в международном пункте пропуска "Борисполь". Женщина прибыла из турецкого Стамбула и планировала попасть на рейс в Торонто.

В ходе осуществления мероприятий по идентификации личности пограничники обнаружили некоторую несхожесть с лицом, изображенным на фото в паспорте. В этом же документе присутствовала действующая виза Канады, которой женщина и планировала воспользоваться. В итоге нарушительницу вернули обратным рейсом.

"В ходе дальнейшей проверки и вопросов о том, почему иностранка имеет некоторые отличия в своей внешности, иностранка призналась, что, чтобы реализовать свой обман и попасть в Канаду, она сделала пластическую операцию и должна была отрастить еще брови, как на фото в документе, однако не успела. по словам горе-путешественницы, чужой загранпаспорт со визой она приобрела в Стамбуле по 4000 долларов США", - сообщили в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что неудачная операция довела девушку до суицида, а также девушка потратила 40 тысяч гривен на операцию для кота.