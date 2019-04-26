Будем обращаться в Венецианскую комиссию и ПАСЕ в связи с принятием языкового закона, который нарушает права граждан. Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойкозаявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 26 апреля.

Оппозиционный политик отметил, что языковой закон, проголосованный 25 апреля парламентом, время которого подходит к концу, был принят с нарушением Регламента и Конституции Украины.

"Мы зарегистрировали проект Постановления об отмене результатов голосования за данный законопроект, так как при его принятии был нарушен Регламент. Также мы подготовили обращение в Конституционный Суд относительно неконституционности данного закона и будем собирать подписи. И я уверен, что их будет достаточно. Я убежден, что мы добьемся правды и языковой закон будет отменен, потому что это антинародный закон, он разделяет общество, а не объединяет его", - сказал Юрий Бойко.

Народный депутат отметил, что закон о языке вообще противоречит демократическим нормам и принципам.

"Этот закон противоречит Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую ратифицировала наша страна. Он вообще противоречит демократическим нормам и принципам, к которым хочет приблизиться Украина. Уже есть реакция некоторых стран Евросоюза (Венгрии, - ред.) о притеснении региональных языков. Мы будем обращаться в международные структуры. Будем просить Венецианскую комиссию проанализировать закон о языке на соответствие европейским стандартам, будем выносить вопрос ущемления языковых прав граждан на сессии ПАСЕ. Борьба будет продолжаться, и мы добьемся отмены этого позорного закона, который унижает наших граждан", - подчеркнул оппозиционный политик.