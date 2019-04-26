Власти Австралии развернули полномасштабную войну против диких кошек, передает CNN.

К 2020 году программа правительства предполагает истребление двух миллионов кошек.

Кошки были завезены на континент в 17 веке и стали инвазивным видом. Кошек признали вредителями и обвинили в вымирании около 20 видом млекопитающих, в том числе эндемиков.

В каждом штате Австралии действуют свои правила. Так, в Квинсленде была объявлена награда в $7 за каждый труп. А в штате Западная Австралия - с самолетов разбрасывают отравленные сосиски.

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Такие сосиски производят на фабрике возле города Перт. Их рецепт разработал главный научный сотрудник департамента биоразнообразия, сохранения видов и достопримечательностей правительства Западной Австралии Дэйв Алгар. Сосиски содержат мясо кенгуру и яд из растения гастролобиум. Он смертельно опасен для кошек, поскольку они, в отличие от коренных видов животных Австралии, не успели выработать к нему устойчивость.

Отмечается, что эта проблема не является исключительной для Австралии, в соседней Новой Зеландии также пытаются снизить популяцию кошек, а к 2050 году и вовсе от них избавиться.

Раньше сообщалось о том, что обезьяна научилась пользоваться Instagram. А также мужчина получил за жизнь 145 дипломов.