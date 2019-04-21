Выборы-2019: в Австралии подсчитали голоса [ Редактировать ]
В Австралии на избирательных участках уже завершилось голосование во втором туре выборов, там уже полностью подсчитали голоса. По их результатам победу одержал Петр Порошенко, сообщает посольство Украины в Австралии на странице в Facebook.
Так, по данным ведомства, всего проголосовать за нового президента Украины на избиркомы в Австралии пришли 99 украинцев. Из них 72 человека поддержали Петра Порошенко, еще 26 - Владимира Зеленского.
При этом лишь один бюллетень был признан недействительным. Явка украинцев, живущих в Австралии, оказалась ниже, чем в первом туре президентской гонки. Тогда проголосовать пришли 125 человек (7,2%).
Лидером первого тура так же оказался Порошенко.
"Спасибо всем, кто пришел, приехал или прилетел в Канберру сегодня, чтобы принять участие в голосовании. Спасибо участковой избирательной комиссии за слаженную и профессиональную работу", - подчеркнули в посольстве.
Ранее мы писали о том, как голосуют украинцы заграницей, а также сообщалось, что мужчина устроил переполох на избирательном участке.
по теме
Дебаты-2019: названы возможные ведущие
В пятницу, 19 апреля на НСК "Олимпийский" пройдут дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским
Юрій Бойко закликає кандидатів у президенти розглянути мирний план врегулювання конфлікту на Донбасі
Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко висловив сподівання, що майбутній президент України дослухається до мирного плану, який пропонує "Опозиційна платформа - За життя"
Дебати Порошенка і Зеленського: штаби кандидатів узгоджують останні деталі
На НСК "Олімпійський" уже встановлюють сцену для виступу кандидатів
На "Суспільному телебаченні" оприлюднили правила проведення теледебатів
Прямий ефір забезпечуватимуть "UA-Перший" та "UA-Українське радіо". Інші канали можуть транслювати цю подію безкоштовно
Петро Порошенко та Володимир Зеленський узгодили умови проведення дебатів
У штабі Петра Порошенка закликали глядачів не брати з собою атрибутику спортивних змагань, а принести прапори України та Євросоюзу