В Австралии на избирательных участках уже завершилось голосование во втором туре выборов, там уже полностью подсчитали голоса. По их результатам победу одержал Петр Порошенко, сообщает посольство Украины в Австралии на странице в Facebook.

Так, по данным ведомства, всего проголосовать за нового президента Украины на избиркомы в Австралии пришли 99 украинцев. Из них 72 человека поддержали Петра Порошенко, еще 26 - Владимира Зеленского.

При этом лишь один бюллетень был признан недействительным. Явка украинцев, живущих в Австралии, оказалась ниже, чем в первом туре президентской гонки. Тогда проголосовать пришли 125 человек (7,2%).

Лидером первого тура так же оказался Порошенко.

"Спасибо всем, кто пришел, приехал или прилетел в Канберру сегодня, чтобы принять участие в голосовании. Спасибо участковой избирательной комиссии за слаженную и профессиональную работу", - подчеркнули в посольстве.

Ранее мы писали о том, как голосуют украинцы заграницей, а также сообщалось, что мужчина устроил переполох на избирательном участке.