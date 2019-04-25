Вечный студент: мужчина получил за жизнь 145 дипломов [ Редактировать ]
Профессор Партибан преподает в Ченнаи, Индия, и за последние 30 лет он получил 145 дипломов. И останавливаться на достигнутом он не собирается, передает hronika.info.
У Партибана степени в различных областях и он преподает более 100 предметов в разных колледжах в Ченнаи. Длинный список включает в себя степень магистра в области права, коммерции, искусства, бизнес-администрирования и многие другие.
На вопрос "как" 50-летний профессор отвечает, что постоянно хочет изучать что-то новое. Когда он получал свою первую ученую степень в колледже, он был очень неорганизованным. Во время подготовки к экзаменам он часто отвлекался на изучение других предметов и в итоге проваливал тесты. Ему были интересны все предметы и области науки, которые были доступны в университете, поэтому Партибан вернулся и получил вторую степень. А потом третью. А потом еще 142.
Зачастую Партибан проходит несколько курсов одновременно. "Последние тридцать лет я постоянно занимаюсь подготовкой к экзаменам и получением новых дипломов. Каждое воскресенье у меня экзамен или написание исследовательской работы, - говорит "вечный студент".
Фото: fresher.ru
У такой огромной учебной нагрузки есть обратная сторона. Партибан плохо запоминает лица людей и маршруты. Даже если он каждый день ходит одним и тем же маршрутом, он просит помощи прохожих. "Я не обременяю свой разум тем, что мне не важно", - говорит Партибан.
Фото: fresher.ru
Нелегко преподавать сотни предметов в разных колледжах. Иногда профессор идет в класс и забывает, чему он должен учить. "Но студенты никогда не жалуются", -говорит он.
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