Любитель животных и космоса Стив Мант потерял кота Пикачу, который умер после длительной борьбы с диабетом. Животное умерло из-за осложнений, вызванных болезнью. Хозяин решил похоронить животное в почете и начал собирать деньги на доставку его праха на орбиту, сообщает Space.com.

Известно, что для реализации этого замысла необходимо 5000 долларов. В настоящее время он смог собрать $ 1700.

Читайте также Утонувшего горбатого кита выбросило на берег

Доставкой будет заниматься компания Celestis, которая доставляет в космос прах умерших людей.

В случае, если замысел Манта воплотится, его кот станет первым кошачьим, чей прах отправят в космос.

Раньше сообщалось о том, что обезьяна научилась пользоваться Instagram. А также мужчина получил за жизнь 145 дипломов.