В сети собирают деньги на похороны кота в космосе [ Редактировать ]
Любитель животных и космоса Стив Мант потерял кота Пикачу, который умер после длительной борьбы с диабетом. Животное умерло из-за осложнений, вызванных болезнью. Хозяин решил похоронить животное в почете и начал собирать деньги на доставку его праха на орбиту, сообщает Space.com.
Известно, что для реализации этого замысла необходимо 5000 долларов. В настоящее время он смог собрать $ 1700.
Доставкой будет заниматься компания Celestis, которая доставляет в космос прах умерших людей.
В случае, если замысел Манта воплотится, его кот станет первым кошачьим, чей прах отправят в космос.
Раньше сообщалось о том, что обезьяна научилась пользоваться Instagram. А также мужчина получил за жизнь 145 дипломов.
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