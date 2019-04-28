От резкого изменения рациона страдает весь организм. С поста надо выходить вдвое меньше времени, чем длился он сам. Пища должна быть легкая, без излишне жареного или жирного. За время поста человек отвыкает от белковой пищи. Организм перестает вырабатывать ферменты, расщепляющие мясо, яйца и молочные продукты. При резком изменении рациона возникает тяжесть, вздутие, спазмы, рассказал терапевт Юрий Масленко.

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"После поста страдает вся пищеварительная система. Чувствительной к перееданию есть поджелудочная железа. Может обостриться панкреатит. От неправильного переходного периода может обостриться язва или гастрит. Чтобы этого не произошло, перед едой следует выпить теплой воды. Это успокоит желудок и прогонит голод, - уточняет врач. - Чтобы стимулировать пищеварение, полезно сдабривать блюда петрушкой, розмарином, тимьяном, укропом и душицей. Можно добавлять имбирь или мяту. А вот острый красный, перец чили и другие подобные пряности использовать не стоит ".

Правила питания после Пасхи:

Есть стоит понемногу и часто, каждые 3-4 часа. Кефир и йогурт помогут организму привыкнуть к непостным пищи. Можно небольшой кусок запеченной или тушеной свинины, говядины, курицы, индейки или кролика. Но колбасу. Утку можно на шестой день после поста. Ешьте небольшими порциями, а не налегая на яйца и куличи. Яйцо разрешено одно, потому что перегружает печень. Выпечка не должно свежеиспеченная. Полезно есть белую рыбу, политую лимонным соком. Он заменяет желудочный сок. После поста можно выпить до 150 мл красного сухого вина.

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