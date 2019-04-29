У Норвегії, Швеції та Данії скасовано тисячі авіарейсів. Пілоти провідного перевізника скандинавських країн SAS уже четвертий деть страйкують.

Хочуть підвищення зарплати на 13 відсотків. Авіакомпанія - піти на такі вимоги не може. Тим часом в аеропортах величезні черги, натовпи розлючених мандрівників. За попередніми даними, цими вихідними свої рейси пропустили щонайменше 170 тисяч пасажирів. Акції авіаперевізника за ці дні здешевшали на 3,5 відсотка.

"Ми не дійшли згоди з керівництвом - це стосується всіх питань. Хотіли обговорити важливі нюанси щодо зарплат і, перш за все, умов роботи, графіків і угод про співпрацю. Керівники авіакомпанії відмовилися з нами говорити. Вони просто схрестили руки та хитали головою увесь час", - говорить Раваз Нермані, голова правління союзу пілотів Швеції.