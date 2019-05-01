Американці створили надувного робота [ Редактировать ]
Американські вчені створили надувного робота. Кажуть - у майбутньому, він зможе доглядати за дітьми і допомагати літнім людям. А ще працюватиме в космосі. Що саме вміє повітряний робот - дізнаємося від Анни Філь.
Це Беймакс, м'який і неповороткий робот з діснеєвського мультика "Місто героїв". А ось цей, стрункіший і, на перший погляд, не такий дружній механізм, втілення Беймакса в реальному житті. Розробники кажуть - саме цей суворий автомат надихнув мультиплікаторів на створення казкового персонажа.
"Це Король Луї - надувний робот. Ми сконструювали його і написали для нього програму. Через неї даємо роботу команди", - говорить Дастан Краус, співробітник Університету Брігама Янга.
Змайстрували Короля Луї з тканини та гуми. "Накачати" йому м'язи - нескладно.
"Він надувається як повітряна кулька. Спершу треба накачати цю камеру внизу, - щоб рука піднялася. А щоб опустити її - наповнити повітрям камеру на плечі", - говорить Дастан Краус, співробітник Університету Брігама Янга.
Зараз надувний робот ще не вміє рухатися швидко і точно. Утім, інженери запевняють, - у нього велике майбутнє. Зібрати Короля Луї недорого, а відправити можна хоч у космос. Адже конструкція легка і компактна - легко здувається і складається. Тож проект вже отримав фінансування від НАСА там сподіваються, що король Луї невдовзі допомагатиме астронавтам. А поки робота готують до виходу на орбіту - планують показувати в школах і вчити спілкуватися з дітьми.
"Король Луї та інші "м'які" роботи кардинально змінять спілкування людини з машинами. Такі механізми набагато безпечніші, тому їх можна буде не лише тримати на заводах, а й зробити ближчими до людей, щоб вони допомагали нам зі щоденними обов'язками", - говорить Марк Кілпек, професор Університету Брігама Янга.
За прогнозами розробників, перевагами таких повітряних роботів пересічні громадяни зможуть скористатися за 10 років.
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