Румунєю пронісся потужний торнадо [ Редактировать ]
Південним сходом Румунії пронісся потужний торнадо. Від стихійного лиха постраждали четверо людей.
Фото та відео рідкісного для країни природного явища очевидці активно публікували в соцмережах. Відомо, що стихія накоїла лиха: в одному з селищ щонайменше 10 будинків лишилися без дахів. Крім того, ураган перекинув пасажирський автобус, в якому знаходилися 40 людей.
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