Південним сходом Румунії пронісся потужний торнадо. Від стихійного лиха постраждали четверо людей.

Фото та відео рідкісного для країни природного явища очевидці активно публікували в соцмережах. Відомо, що стихія накоїла лиха: в одному з селищ щонайменше 10 будинків лишилися без дахів. Крім того, ураган перекинув пасажирський автобус, в якому знаходилися 40 людей.