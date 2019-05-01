В Естонії подав у відставку новоспечений міністр зовнішньої торгівлі [ Редактировать ]
Міністр на день. В Естонії подав у відставку міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій, який лише на початку цього тижня склав присягу.
Причина - підозри в домашньому насильстві. Тетяна Логунова розповість більше.
На цих кадрах новий уряд Естонії. У понеділок міністри склали присягу і стали до виконання обов'язків. Утім, представлений склад кабміну вже неактуальний. Один із урядовців звільнився, попрацювавши на посаді рівно день. Президент Естонії - прийнялА заяву про відставку міністра зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій. Представник ультраправої партії Марті Куузік пішов за власним бажанням, через підозри в домашньому насильстві.
Закиди на адресу Куузіка опублікували естонські ЗМІ. За даними журналістів, політик неодноразово бив колишню дружину. Нібито, кидав у неї стільцем і, навіть, одного разу зламав руку. Інформацію перевіряє місцева поліція, вже відкрила кримінальне провадження.
Сам Куузік звинувачення в домашньому насильстві називає брехнею і брудною спробою зламати його політичну кар'єру. Він заявляє - йде у відставку, щоб не ставити під загрозу роботу нового уряду й зосередитися на захисті своєї честі й гідності. До речі, колишня дружина політика підтвердила його слова. Вона заявила: Куузік у стосунках із нею не вдавався до сили.
"Ніколи не був жорстоким щодо своєї родини. Тож питайте про домашнє насильство інших. Я ніколи в сім'ї не застосовував сили", - говорить Марті Куузік, екс-міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій.
Відставку Куузіка, президент Естонії прийняла без вагань. Більше того, в понеділок, коли урядовець присягав, Керсті Кальюлайд показово вийшла із зали. Утім, пообіцяла попросити вибачення, якщо підозри щодо поведінки Куузіка не підтвердяться.
по теме
Конфлікт у Венесуелі: у США підтримали чергову спробу змінити Мадуро
У Венесуелі загострилася ситуація. Там чергова спроба змістити Ніколаса Мадуро, яку активно підтримали в США
Президент Росії підписав указ про спрощення отримання російських паспортів
Президент РФ Путін підписав указ про спрощення порядку отримання російського громадянства і паспортів для переселенців з Криму і Донбасу
В ЕС сделали заявление по Венесуэле
Евросоюз внимательно следит за последними событиями в Венесуэле
Військові України взяли участь у "Весняному штормі"
В Естонії стартували військові навчання Збройних сил "Весняний шторм" - за участю України. Триватимуть вони три тижні. Загалом у маневрах візьмуть участь понад 9 тисяч військових з 13 країн
Атака на Шрі-Ланку: чи могла влада запобігти терактам?
Пекло у раю. Чи справді влада Шрі-Ланки могла запобігти серії кривавих терактів і коли один із найпопулярніших курортів світу знову стане безпечним для туристів?