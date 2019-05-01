Міністр на день. В Естонії подав у відставку міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій, який лише на початку цього тижня склав присягу.

Причина - підозри в домашньому насильстві. Тетяна Логунова розповість більше.

На цих кадрах новий уряд Естонії. У понеділок міністри склали присягу і стали до виконання обов'язків. Утім, представлений склад кабміну вже неактуальний. Один із урядовців звільнився, попрацювавши на посаді рівно день. Президент Естонії - прийнялА заяву про відставку міністра зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій. Представник ультраправої партії Марті Куузік пішов за власним бажанням, через підозри в домашньому насильстві.

Закиди на адресу Куузіка опублікували естонські ЗМІ. За даними журналістів, політик неодноразово бив колишню дружину. Нібито, кидав у неї стільцем і, навіть, одного разу зламав руку. Інформацію перевіряє місцева поліція, вже відкрила кримінальне провадження.

Сам Куузік звинувачення в домашньому насильстві називає брехнею і брудною спробою зламати його політичну кар'єру. Він заявляє - йде у відставку, щоб не ставити під загрозу роботу нового уряду й зосередитися на захисті своєї честі й гідності. До речі, колишня дружина політика підтвердила його слова. Вона заявила: Куузік у стосунках із нею не вдавався до сили.

"Ніколи не був жорстоким щодо своєї родини. Тож питайте про домашнє насильство інших. Я ніколи в сім'ї не застосовував сили", - говорить Марті Куузік, екс-міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій.

Відставку Куузіка, президент Естонії прийняла без вагань. Більше того, в понеділок, коли урядовець присягав, Керсті Кальюлайд показово вийшла із зали. Утім, пообіцяла попросити вибачення, якщо підозри щодо поведінки Куузіка не підтвердяться.