На Донеччині знайшли арсенал зброї [ Редактировать ]
Сховок зі зброєю та боєприпасами правоохоронці вилучили у Мирнограді на Донеччині.
Знайшов його 18-річний місцевий житель, про знахідку повідомив поліцію.
Небезпечний арсенал "зберігали" у покинутому будинку. Чотири протитанкові гранатомети, автомат Калашникова і близько тисячі набоїв вилучили та віддали на експертизу, власника наразі розшукують.
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