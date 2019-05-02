Сховок зі зброєю та боєприпасами правоохоронці вилучили у Мирнограді на Донеччині.

Знайшов його 18-річний місцевий житель, про знахідку повідомив поліцію.

Небезпечний арсенал "зберігали" у покинутому будинку. Чотири протитанкові гранатомети, автомат Калашникова і близько тисячі набоїв вилучили та віддали на експертизу, власника наразі розшукують.